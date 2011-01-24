В Івано-Франківську затримали доцента-хабарника
Вимагав 9 тисяч гривень за складання двох заліків
Працівники СБУ в Івано-Франківській області «на гарячому» затримали доцента Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, який вимагав хабар у 9 тис. гривень за складання двох заліків.
Про це повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Івано-Франківській області.
За наданою інформацією, наприкінці минулого тижня у приміщенні одного з корпусів університету доцент, який мав приймати залік, отримав від студента частину хабара – 6,5 тис. гривень. Як тільки викладач взяв гроші, його затримали співробітники СБУ.
За фактом отримання хабара, поєднаного з вимаганням, прокуратурою міста Івано-Франківська порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368. Доцентові «світить» позбавлення волі від 5 до 10 років та заборона займати певні посади на термін до трьох років та з конфіскацією майна.