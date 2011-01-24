Лауреатом престижної премії ім. Клоуса стане вчений з Ізраїлю

Вперше ізраїльський вчений удостоїться престижної премії Американської асоціації з дослідження ракових захворювань (AACR). У квітні цього року на конференції в Орландо, на яку зберуться 18 тис. дослідників зі всього світу, премія Американської асоціації з дослідження ракових захворювань буде вручена професору Тель-Авівського університету Йосефу ШИЛО.

Американська асоціація з дослідження ракових захворювань була заснована в 1907 році 11 лікарями і вченими, що спеціалізуються на дослідженнях в області ракових захворювань. У 1967 році AACR заснувала премію Клоусом, названу на честь одного із засновників асоціації. Розмір грошової винагороди складає 10 тис. доларів.

Як відзначає радіостанція "Коль Ісраель", професор Йосеф ШИЛО займається вивченням реакції ДНК на пошкодження, а також таким генетичним захворюванням, як синдром Луї-Бар.