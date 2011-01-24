В українських школах враховуватимуть міжнародні мовні сертифікати

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів, які мають найпоширеніші міжнародні сертифікати з іноземних мов, автоматично отримуватимуть 12 балів з відповідного шкільного предмету.

Як повідомляє освітній портал “Українська педагогіка”, відповідне роз’яснення надіслало до загальноосвітніх шкіл Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

У листі Міносвіти зазначається, що випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) - німецька мова; DELF/DALF - французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (B-1, B-2), - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова), зазначені вище іспити мають зараховуватись як державна підсумкова атестація.

При цьому, у додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів – 12 балів.

Роз’яснення надано на численні звернення педагогічних працівників, учнів, батьків щодо зарахування результатів міжнародних сертифікатів як державної підсумкової атестації з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.