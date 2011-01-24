Андрухович підозрює, що влада невдовзі почне спалювати українські книжки

Відомий український письменник Юрій Андрухович вважає, що "донецька" влада намагається перебрати контроль навіть над літературним процесом і невдовзі почне вимагати спалювати українські книжки.

"Нинішній режим приставив до "гуманітарки" кількох сторожових псів (Табачник, Герман, Колесниченко та ін.) і через їхні сигнальні реакції намагається перебрати контроль навіть над літературним процесом", - сказав Андрухович в коментарі "Дзеркалу тижня".

"За черговим сигналом сторожового пса відбувається ланцюгова реакція: люди, які навіть уявлення не мають про жодну українську книжку, позаяк просто не володіють достатнім словниковим запасом для її прочитання, починають масово вимагати вилучення українських книжок із бібліотек та книгарень. Ще трохи - і вимагатимуть спалювання", - вважає письменник.

На його думку, влада в Україні тепер "донецька", "а це означає - походженням із регіону з найнижчим рівнем демократичної традиції та й загалом політичної культури".

"У той же час це така влада, яка вперше в історії незалежної України хоче панувати в усіх без винятку сферах, контролювати і "нагинати" все, не залишаючи "чужим" нічого. Попередні режими таких апетитів не мали, тому й гуманітарна сфера розвивалася радше автономно", - зауважив Андрухович.

Він пригадав, як у другій половині 1990-х Микола Рябчук саркастично дякував тодішній владі за її цілковиту байдужість до сучасної української літератури. На переконання автора, саме завдяки цій байдужості українські письменники отримали змогу писати все, що їм заманеться, іншими словами - свободу творчості.

Водночас, підкреслив Андрухович, роки свободи не минули даремно, і українська література стала вагомим суспільним чинником, здобувши собі багатьох прихильників та "лобістів" так само й за межами України, перш за все на Заході.

"Те, що режим береться за її пресування, є для неї великим і заслуженим компліментом", - констатував він.

Нагадаємо, Юрій Андрухович досить регулярно висловлює незадоволення політикою президента Віктора Януковича. Так, нещодавно він сказав, що Янукович є пародією на російського прем`єра Володимира Путіна.

У відповідь на це заступник глави Адміністрації президента Ганна Герман порадила Андруховичу не лізти в політику, зазначивши, що вона з більшим задоволенням читала б його нові романи, ніж слухала політичні заяви.

ТСН