Євро-2012: Без фахових волонтерів навіть найдорожчі інфраструктурні об’єкти не матимуть користі

До офіційного старту фінальної частини європейської футбольної першості 2012 року залишається 500 днів. Нині ведеться жвава дискусія навколо підготовки міст-господарів до чемпіонату. В основному, робиться акцент саме на інфраструктурній складовій: стадіони, тренувальні бази, аеропорти, дороги тощо. Проте, дедалі актуальнішою є операційна сторона в організації Євро-2012. Адже саме підготовка кадрів, яких задіють під час турніру, та їх скоординована взаємодія, визначать рівень проведення Євро. Без фаховості та компетентності останніх, навіть найдорожчі інфраструктурні об’єкти не матимуть жодної користі.

ЧЄ-2012 пов’язують із наймасовішим волонтерським проектом в історії України. Як відомо, третя за масштабами спортивна подія в світі жодного разу не відбувалась без широкого залучення добровольців. Під час Євро-2008, що проходив в Австрії та Швейцарії, у волонтерському проекті УЄФА взяли участь близько 5000 бажаючих з понад 70 країн світу. Окрім того, кожне місто-господар поєдинків також підготувало своїх учасників. Найстаршому добровольцю виповнилося 79 (!) років на момент проведення турніру.

З метою організації Євро-2012 для роботи в Україні та Польщі УЄФА планує відібрати 5600 волонтерів по 2800 чоловік для кожної країни. Заявки від кандидатів футбольна асоціація розпочне реєструвати на власному сайті uefa.com вже влітку цього року. Наразі, організатори висувають три основні вимоги до потенційних волонтерів: вільне володіння, як мінімум, однією іноземною мовою (співбесіда із кандидатами буде проводитись англійською), повних 18 років на момент проведення турніру, щире та свідоме бажання допомогти в реалізації проекту. Досвід роботи волонтером не є обов’язковим, але слугуватиме додатковим бонусом при відборі. Варто зазначити, що під час минулого чемпіонату конкурс складав 4-5 осіб на місце.

Кандидати, які пройшли відбір, мають підписати договір із організаторами щодо своєї участі у проекті “Євро-2012” влітку 2012 року. Всі добровольці отримають обов’язкове страхування. Серед інших мотивацій: цінний подарунок від УЄФА, спеціальна форма всесвітньо відомого бренду, покращення володіння іноземною мовою, нові знайомства тощо. Нині визначено 22 сфери, де залучатимуть волонтерів, серед яких: привітальна робота, медіа, IT, маркетинг, робота з квитками, логістика, транспорт та ін.

Окрім добровольців від УЄФА, кожне приймаюче місто також готуватиме своїх кандидатів. Так, у Головному управлінні з питань підготовки до Євро-2012 Києва наголошують на потребі у 6000 (!) учасників волонтерського проекту. Раніше, міський голова Донецька Олександр Лук’янченко підкреслив необхідність у 5300 “штиків” для належної організації турніру. У Львові цифра є меншою – 1000 з лишком добровольців.

Якщо порахувати разом, мова йде про залучення понад 12 тисяч активістів. Цифра виглядає космічною, якщо зважати на той факт, що наймасовішим проектом із залучення волонтерів в Україні було святкування 750-ліття від дня заснування Львова. Тоді в акції взяли участь близько 700 учасників.

Нині складно собі уявити не стільки технічну складову відбору кандидатів, скільки координацію їх роботи під час чемпіонату. Адже досвіду в даній сфері не мають ні місцева влада, ні представники найпрогресивніших молодіжних громадських організацій. Ситуацію також ускладнює відсутність в Україні відповідного закону про волонтерський рух, за який народні обранці обіцяли проголосувати ще минулого року. До всього, турбує неналежна обізнаність населення у данному питанні.

Також варто пам’ятати, що розвиток волонтерської культури говорить про рівень свідомості громадянського суспільства. Згідно опитувань, у Франції близько 20% населення брали участь у волонтерських заходах. У сусідній Німеччині кожен третій має досвід волонтерування або планує долучитись до подібних проектів. Зі свого боку влада розвинутих країн всіляко стимулює волонтерський рух, оскільки дане явище приносить як економічну вигоду, так і слугує елементом виховання у суспільстві. Крім того, зазначення волонтерського досвіду в резюме, відіграє важливу роль при працевлаштуванні. Отже, добровільна фінансово неоплачувана праця є вигідною для всіх сторін.

Разом з тим, в Україні під час Євро-2012 саме волонтер стане тією особою, яку іноземний турист побачить одним з перших. Без перебільшення можна стверджувати, що учасники проекту представлятимуть обличчя країни в червні 2012 року. І яким його побачать туристи і вболівальники з усього світу залежить від належної підготовки та конструктивного підходу в даному питанні вже сьогодні.

Миколай Воробйов,

Координатор Всеукраїнського центру волонтерів-2012

(volunteers2012.org.ua)