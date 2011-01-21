У Кіровограді затримано на хабарі працівника ВНЗ

Співробітники УДСБЕЗ Управління МВС у Кіровоградській області затримали на хабарі працівника одного з вищих навчальних закладів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в УМВС Кіровоградської області. Викладач вимагав та отримав від студента за успішну здачу екзаменаційної сесії хабар у 600 грн. Після передачі грошей, хабарника одразу затримали правоохоронці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.368 Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Загалом працівниками міліції задокументовано більше десяти фактів, коли цей викладач вимагав від студентів суми коштів у розмірі від 150 грн. і вище, в залежності від їхнього матеріального становища та рівня підготовки.