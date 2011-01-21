Оробець: Табачник наближає “до народу” конфіденційну інформацію

Міністерство освіти на чолі з Дмитром Табачником наближає “до народу” конфіденційну інформацію щодо ЗНО. Про це пише народний депутат Леся Оробець у своєму блозі.

21 січня Міністерство освіти запросило представників ЗМІ ознайомитись з “процесом видруку бланків, стати свідками виробництва, поспілкуватись з фахівцями, які відповідають за систему безпеки та збереження секретності тестових завдань тощо”.

“Привертають увагу кілька обставин, – пише Леся Оробець. – Ще учора в цьому оголошенні була наведена адреса друкарні, де виготовляються тестові зошити, хоча в усьому світі така інформація (так само, як і персоналії осіб, які мають до неї доступ) тримається в глибокому секреті; «день відкритих дверей» проводять за ініціативою МОН, хоча Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) йому формально не підпорядкований – з якого дива керівник Міносвіти робить конфіденційну інформацію «ближчою до народу»?

Народний депутат зазначає, що ані попередній керівник МОН, ані колишній директор УЦОЯО жодного разу не вдавалися “до настільки «відкритих» оглядин” і у попередні роки не було зареєстровано жодного витоку стратегічної інформації про зміст тестових завдань. “Чи вдасться новому керівнику УЦОЯО й надалі захистити ЗНО від «зливу» інформації?” – задається питанням Л. Оробець.

“А може, для дискредитації незалежного оцінювання потрібний лише привід – система погана, бо не ефективна. Хто ж потім вникатиме в деталі – що не система винна, а її програмування на збій”, – резюмує нардеп.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів звільнив Ігоря Лікарчука з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти та призначив на цю посаду Ірину Зайцеву – екс-заступника міністра освіти Дмитра Табачника.