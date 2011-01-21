У Берліні відкривається найбільший музей комп'ютерних ігор

Найбільший в Європі музей історії комп`ютерних ігор відкривається в Берліні (Німеччина).

Про це повідомляють РИА-Новости з посиланням на сайт нового закладу під назвою Computerspielemuseum.

Музей відкривається у східному Берліні в будівлі колишнього кафе "Варшава", експозиція розмістилася на 670 квадратних метрах і включає більше 16 тисяч ігор, 2,3 тисяч комп`ютерів та ігрових консолей, а також бібліотеку з 10 тисяч тематичних видань.

Музей відкривається після довгої перерви, з 1997 по 2000 рік в Берліні вже була виставка, що розповідає про історію комп`ютерних ігор.

"Тоді нам довелося закритися, тому що нам просто не вистачало місця", - розповів представник музею Андреас ЛАНГЕ.

Нова експозиція розповідає про більш ніж 50-річну історію комп`ютерних ігор, інтерактивні експонати дають уявлення про історичний розвиток індустрії. Крім того, відвідувачі самі можуть пограти в рідкісні ігри - для цього буде надано 21 експонат.

У зібраннях представлено багато раритетних експонатів, наприклад, ігровий автомат з Німецької Демократичної Республіки Poly-Play - єдиний у своєму роді в колишній Східній Німеччині. Гра, в яку можна на ньому зіграти, називається "Заєць і вовк" - копія західного зразка, відомішого як Pacman.