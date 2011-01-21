МОН оприлюднило дані про мовну політику в освіті

Напередодні прийняття "Концепції мовної освіти в Україні" Міністерство освіти та науки, молоді та спорту оприлюднило дані про мовну політику в освіті та статистику навчання мовами національних меншин в Україні.

Як зазначається в повідомленні Міністерства, ним у повному обсязі здійснюється робота щодо імплементації та впровадження Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин відповідно до Закону України "Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин".

Відомство повідомляє, що в Україні забезпечується право національних меншин на задоволення освітніх потреб рідною мовою, збереження та розвиток етнокультури.

Разом з тим у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин створюються умови для належного опанування державної мови, - йдеться в повідомленні.

Українська мова як державна вивчається в усіх без винятку загальноосвітніх навчальних закладах.

В Міносвіти підкреслюють, що при визначенні політики щодо мов національних меншин, міністерство та органи управління освітою враховують потреби та побажання тих груп населення, які користуються цими мовами, учнів та їхніх батьків.

В освітній системі, зазначається у документі, передбачена можливість надання дошкільної, початкової, середньої, університетської та інших форм вищої освіти мовами національних меншин.

Загалом мовами національних меншин у дошкільних навчальних закладах країни виховується більш ніж 172 тисячі дітей.

Загальну середню освіту мовами національних меншин у навчальних закладах отримує 741 тисяча учнів.

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які навчаються мовами національних меншин складає 271 440.

В міністерстві зазначають, що органи управління освітою вживають відповідних заходів для поглиблення взаєморозуміння між всіма мовними групами держави, сприяють вихованню поваги, розуміння і терпимості щодо мов національних меншин, як однієї з цілей освіти і професійної підготовки.

Відповідно до наведених у документі статистичних даних, лідером чисельності навчання окремими мовами національних меншин та їх вивчення у поточному навчальному році, є російська мова, якою у загальноосвітніх державних та комунальних навчальних закладах України навчається майже 686 тис. учнів.

Угорською мовою в дошкільних навчальних закладах, виховуються 3322 дитини. Загалом у школах навчаються угорською мовою 15126 учнів.

Молдовською мовою в Україні навчаються близько чотирьох тисяч учнів.

Кримськотатарською та польською мовами у загальноосвітніх навчальних закладах навчається 5399 та 1357 учнів відповідно.

В країні також функціонує 41 дошкільний навчальний заклад та 82 загальноосвітніх навчальних заклади, де мовою навчання є румунська.

Іншими мовами національних меншин, зокрема білоруською, болгарською, німецькою та словацькою навчається незначна кількість учнів.

Нагадаємо, що Міністерством освіти і науки розроблено і представлено для громадського обговорення проект Концепції мовної освіти в Україні, яка за задумом розробників визначає мету, завдання та принципи вивчення мов.