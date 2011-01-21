Школу в Москві позбавили акредитації за погану якість освіти

Середня загальноосвітня "Школа здоров`я" номер 874 у Москві була позбавлена акредитації в зв`язку з тим, що більшість учнів випускних класів не змогли виконати завдання базового рівня підготовки по п`яти з 12 предметів.

Про це повідомляють РИА- Новости з посиланням на прес-секретаря столичного департаменту освіти Олександра ГАВРИЛОВА.

Мер Москви Сергій СОБЯНІН в п`ятницю на оперативній нараді в мерії заявив, що влада столиці вперше позбавили акредитації столичну школу за погану якість освіти. За даними глави департаменту освіти Москви Ісаака КАЛИНИ, контрольні роботи учнів, які виконувалися в ході підготовки до акредитації, були виконані погано. Так, з роботою з математики у 9-му класі не впоралися понад 50% хлопців, з російської мови - 62%, з хімії - 68%, з англійської - майже 70% учнів.

"Тижня два тому вперше за історію московської освіти школа не змогла отримати акредитацію. Перед тим, як давати акредитацію, у школі провели контрольні роботи серед учнів 9-х та 11-х класів по 12 предметах. У результаті з п`яти предметів більше половини учнів отримали "двійки", - розповів О.ГАВРИЛОВ. У зв`язку з цим, зазначив він, члени акредитаційної колегії прийняли рішення, що якість освіти в даній школі не відповідає стандарту.

"При цьому школі був даний другий шанс, і контроль якості освіти провели ще раз, проте він показав, що знань немає ", - уточнив прес-секретар.

Він додав, що на підставі таких результатів було прийнято рішення не давати акредитацію школі.

" Було проведено службове розслідування, і виявилося, що частина кадрів дуже слабка. У підсумку школу з номером 874 вирішили ліквідувати, а директора школи звільнити ", - додав О.ГАВРИЛОВ.

Він також повідомив, що школу 874 приєднають до більш "сильної" школи.