У столиці відбудеться міжнародний дебатний турнір
Серед школярів
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Дебатна Академія» 25–27 лютого 2011 року проводять Міжнародний дебатний турнір для школярів на тему: «Актуальні проблеми сучасності очима молоді». Про це повідомляє прес-служба Головного управління освіти та науки КМДА.
Турнір присвячений обговоренню викликів, які постали перед світовою спільнотою у сферах екології, прав людини, культури та громадянської позиції молоді.
Турнір відбуватиметься за Всесвітнім форматом шкільних дебатів (World Schools Debate Format) і складатиметься з двох треків: україномовного й англомовного; чотирьох кваліфікаційних раундів; півфіналу та фіналу.
Детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті Українського гуманітарного ліцею: http//www.uhl-edu.kiev.ua.