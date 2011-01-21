У навчальних закладах Києва відзначать День Соборності

Заходи з нагоди Дня Соборності України - 92-ї річниці проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки - відбуватимуться в усіх навчальних закладах Києва.

Як інформує прес-служба Головного управління освіти та науки КМДА, ці заходи пройдуть в рамках загального відзначення у столиці України 21–22 січня урочистостей з нагоди Дня Соборності.

В управлінні інформують, що протягом січня з метою національно-патріотичного виховання у навчальних закладах міста проведено учнівські та студентські конференції «Утворення Української соборної, незалежної держави», «Акт злуки та його історичне значення», семінари, лекції, «22 січня – величний день злуки», «В соборності України – сила держави», круглі столи «Любіть Україну всім серцем своїм, і всіма ділами своїми».

Організовано у бібліотеках та шкільних музеях тематичні виставки літератури, творчих робіт учнів «За Україну, за її волю...», дитячих малюнків «Діти єднають Україну».

Школярі та учнівська молодь міста відвідують експозиції з історії Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки у бібліотеках міста.

Організовано екскурсійне відвідування школярами заповідника «Аскольдова могила», пам’ятників видатним діячам УНР з покладанням квітів, Музею Української Революції у Київському міському будинку учителя.