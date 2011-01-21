На Донеччині в одній з шкіл вибухнула котельня
Загинув кочегар
Сьогодні в одній з шкіл Донецької області вибухнув паровий котел, загинув кочегар.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.
«Парова котельна в школі вибухнула. Чоловік, найімовірніше, заснув, і від вибуху парового казана загинув», - сказав він.
Цю інформацію підтвердила керівник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна СЄДОВА.
За її словами, о 6.33 ранку 21 січня в будівлі котельної Новоселівської школи Тельманівського району Донецької області, котра стоїть окремо, стався вибух казана на твердому паливі.
«Внаслідок вибуху зруйнована крівля і стіни будівлі, але пожежа не розвинулася», - сказала І.СЄДОВА.
Вона уточнила, що тіло загиблого кочегара ще не дістали з-під уламків.
«Зараз на місці працює оперативна група МНС, розбирається завал на місці вибуху», - додала вона.