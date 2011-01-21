До ВНЗ в 2011 р. вступить більший ніж торік відсоток абітурієнтів

14:47, 21 січня 2011
Освіта
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Розрахунки МОН

Наступного року, за статистичними розрахунками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, до вищих навчальних закладів вступить 39,1% абітурієнтів.

Як повідомляє Освітній потрал, про це журналістам повідомив заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Микола ФОМЕНКО.

"Минулого року на перший курс у нас вступило 39% (абітурієнтів – ред.), це вперше за багато останніх років. Цей показник коливався на рівні 22%, 24%, 26%. Я хочу сказати, наступного року, за нашими статистичними розрахунками, він становитиме 39,1%", – наголосив М.ФОМЕНКО.

"Вже цього року вступники будуть мати можливість електронно подавати заяви. Тобто ми максимально відкриваємо сьогодні можливості вступу. Є 15 варіантів обрати навчальний заклад", - повідомив М.ФОМЕНКО.

Він підкреслив, що МОН категорично стоїть на тій позиції, що умов прийому повинні дотримуватись усі ВНЗ, незалежно від форм власності та підпорядкування.

 

 

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