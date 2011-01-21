У НГУ Дніпропетровська розпочинають програму МВА

У жовтні 2011 року Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ) відчинить двері для слухачів класичної американської програми МВА (Master of Business Administration). Про це повідомляє сайті Міністерства освіти та науки, молоді і спорту.

Презентація програми вже відбулася в НГУ у червні минулого року. У заході взяв участь керівник МВА-програми університету Франклін (Сполучені Штати Америки) Дуглас РОСС. Тоді ж український та американський університети домовилися про відкриття першої на півдні України американської програми Master of Business Administration. Вона надасть можливість слухачам України отримати одну з найвідоміших американських бізнес-освіт.

Для обговорення конкретних дій і всіх деталей, які потрібно підготувати до початку занять, 18 січня до НГУ прибув директор з питань міжнародного співробітництва Франклінського університету Михайл СТЕПІЕН. Впродовж кількох днів розглядалися різноманітні питання співпраці. Д.РОСС розповів, що програма МВА складається з 10 дисциплін. Восени заняття читатимуть 5-7 провідних викладачів університету Франклін і ще кілька з НГУ, а, можливо, з тих навчальних закладів, з якими університет Франклін має міжнародні МВА-програми. Це Республіка Польща, Словацька Республіка, Республіка Македонія, Китайська Народна республіка, Турецька Республіка, Соціалістична Республіка В`єтнам. Тож такий міжнародний аспект планується використовувати й у навчальному процесі НГУ.

Навчання триватиме приблизно 16 місяців. Однак для вивчення класичної програми слід мати вже певний досвід у веденні бізнесу, бути менеджером чи топ-менеджером великого підприємства, а не просто слухачем-студентом. Слухачі МВА-програми матимуть доступ до всіх інформаційних ресурсів університету Франклін. Програма МВА НГУ–університету Франклін буде забезпечена всім необхідним матеріалом на рівні міжнародних стандартів та критеріїв акредитації даної програми в США. Графік навчального процесу передбачає заняття у вихідні дні та ввечері, а також визначатиметься потребами слухачів. Всі заняття проводитимуться англійською мовою. По завершенні успішного навчання слухачам видаватиметься диплом Master of Business Administration університету Франклін, який визнається в усьому світі.