Студенти: за логікою нардепів Києво-Могилянка - це коледж

Норма нового законопроекту "Про вищу освіту", в якій статус вишів визначатиметься винятково за кількістю студентів, які там навчаються, призведе до позбавлення Києво-Могилянської академії статусу університету. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив представник студентської колегії НаУКМА Єгор Стадний.

Він пояснив, що у законопроекті "класичний" університет визначається як такий, де за денною формою навчається не менш як десять тисяч студентів, а "профільним" може називатися той виш, що налічує не менш як шість тисяч студентів. Водночас у Києво-Могилянці їх майже удвічі менше.

- Кількісно-профільний підхід в законопроекті, який зареєстрований його авторами Єфремовим, Луцьким та компанію, суперечить здоровому глузду. Адже за цією класифікацією Могилянка не може називатися навіть академією, і підпадає під категорію коледж. Утім, це не вкладається в голові жодної людини, яка знає, що таке Києво-Могилянська академія, - сказав Є.Стадний.

Він також додав, що відповідно до статусу вишу може скоротитися і фінансування.

Відтак студентська колегія НаУКМА має намір підтримати акцію протесту "проти подальшої комерціалізації вищої освіти та тотальної корупції у системі", що призначена на 31 січня.

Окрім скасування вище згаданого законопроекту "Про вищу освіту", вихованці Києво-Могилянської академії вимагатимуть від урядовців припинити чинити тиск на університет і затвердити його статут, в якому записано докторську школу та PhD-програми (докторські програми західного зразка), вільне відвідування лекцій студентами та багато інших речей, зокрема права вишу складати самостійно свій штатний розпис.

Також в академії виступатимуть за повернення автономії вишам.

- Ми хочемо реальної автономії університетів не у вигляді міністерської чи ректорської диктатури, а дієвої системи демократичного самоуправління за широкої участі студентів та викладачів, - резюмував Єгор Стадний.