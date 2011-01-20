"Закріпачення" студентів не має жодних перспектив для реалізації

Ініціатива урядовців щодо запровадження механізму відшкодування державі коштів від випускників вузів, які навчались на бюджеті та не пішли працювати на державні підприємства, є “закріпаченням студентів” і не має жодних перспектив для реалізації. Про це заявив в коментарі УНІАН координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.

Як відомо, в ЗМІ з’явилась інформація, що з нового навчального року планується зобов`язати студентів-бюджетників відшкодовувати державі кошти, витрачені на їх навчання.

«Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Згідно 53 статті Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах», – зазначив А. Черних і додав, що існує відповідне Рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 року №5-рп/2004 (справа 1-4/2004) щодо доступності і безоплатності освіти.

«Крім того, відповідно до статті 1 Міжнародної конвенції „Про скасування примусової праці” №105, що ратифікована Законом України №2021-ІІІ від 05.10.2000 року, Держава “зобов’язується скасувати обов’язкову працю і не вдаватись до будь-якої її форми... як методу мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного розвитку”, – наголошують у “Студентському захисті”.

Єдино можливим виходом з цієї ситуації, вважає А. Черних, може бути підготовка урядового рішення щодо працевлаштування випускників вузів, яка, з одного боку, не порушувала б права випускників вишів на вільний вибір місця працевлаштування, а з іншого – забезпечувала б ефективний механізм сприяння молодим людям у пошуку першого робочого місця з відповідними соціальними гарантіями.