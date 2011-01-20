Студенти вийдуть на протести

Незалежна студентська профспілка "Пряма дія", всеукраїнська молодіжна організація "Фундація регіональних ініціатив" та громадянський рух "Відсіч" спільно зі студентською колегію НаУКМА оголосили про початок широкої кампанії протесту "Освіта – не привілей". Про це їхні лідери розповіли сьогодні під час спільної прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

Перша акція "проти комерціалізації освіти, ліквідації автономії у вишах та тотальної корупції" у системі запланована на 31 січня. Саме тоді у парламенті відбудеться погоджувальна рада, на якій розглядатимуть скандальний законопроект "Про вищу освіту".

– Ми протидіятимемо не лише прийняттю цього злочинного для вищої освіти документу, але й планам Міносвіти на будь-яке скорочення держзамовлення, – наголосили студенти.

Молодь переконана, що в разі ухвалення закону, держава “фактично скасує бюджетні місця для заочників, а контрактники будуть змушені щороку платити все більші суми за своє навчання”.

Кількість учасників мітингу наразі уточнюються. За попередніми данними, під стіни Верховної Ради вийдуть кілька тисяч незгодних.

– Ми також закликаємо всі ті категорії людей, по яких б`ють ці нововведення, приєднатися до нас, – зазначили активісти.

Вони також додали, що подібні акції нині відбуваються у країнах Європи, Азії та Латинської Америки, де студенти так само виступають проти скорочення державного фінансування вищої освіти та перетворення її на бізнес.

– Ми повністю координуємо нашу діяльність з міжнародним студентським рухом і у нас є солідна підтримка наших товаришів у Європі, – підсумували студенти.