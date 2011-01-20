На 8-й сесії ВР обговорюватиме реформування освіти

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що під час восьмої сесії парламенту будуть активно обговорюватися законопроекти про реформування вищої освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання круглого столу на тему: «Закон України «Про вищу освіту» щодо студентського самоврядування: підсумки року - впровадження та ймовірні зміни».

За словами М.ТОМЕНКА, у парламенті зареєстровано два законопроекти, автором одного з них є представник Президента у ВРУ Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів), а авторами другого - лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ та ряд народних депутатів.

Віце-спікер наголосив, що на засіданні Комітету ВР з питань освіти нібито було прийнято рішення про підтримку законопроекту, внесеного О.ЄФРЕМОВИМ.

Водночас М.ТОМЕНКО додав, що, за його інформацією, на засіданні комітету кворуму не було, і тому це не можна вважати рішенням комітету.

М.ТОМЕНКО наголосив, що ініціюватиме розгляд даних законопроектів у Комітеті ВР з питань освіти за участю журналістів та представників вищих навчальних закладів.

У свою чергу народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ на засіданні круглого столу зауважила, що законопроекти не були розглянуті профільним комітетом відповідно до процедури. За її словами, рішення, яке нібито прийняв комітет про підтримку законопроекту О.ЄФРЕМОВА, не може вважатися легітимним.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що у цих двох законопроектах передбачене, по суті, зменшення ролі студентського самоврядування у вищих навчальних закладах.

Він повідомив, що у грудні 2010 року у 125 провідних державних закладів освіти було надіслано запити щодо надання інформації про студентське самоврядування у вишах. За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні інформація надійшла з 80 вишів. Він наголосив, що, відповідно до цієї інформації, 75% вишів внесли зміни до статутів у частині студентського самоврядування, а 25% або не внесли, або питання перебуває на стадії погодження.

Як наголосив заступник голови ВР, у більшості випадків представники студентського самоврядування беруть участь у переведенні, зарахуванні, відрахуванні студентів, їхньому поселенні у гуртожитки, призначенні заступників деканів та проректорів.

Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, викликає занепокоєння те, що нерідко відбувається формальне фінансування органів студентського самоврядування. За його словами, нерідко витрати на преміювання зі стипендіального фонду університету, витрати на заробітну плату виховних відділів, на ремонт приміщень подаються як витрати на діяльність органів студентського самоврядування.

Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій КВІТ підкреслив, що суттєвою вадою законопроектів є висока централізація. Він також піддав гострій критиці ряд положень, запропонованих у законопроектах, які передбачають зміни до законодавства про вищу освіту. За його словами, сьогодні недоцільно вносити дані законопроекти на розгляд парламенту, бо «ситуація дуже політизована».

При цьому С.КВІТ додав, що якщо все ж розглядати дані законопроекти, то за основу необхідно брати той, який запропонований Ю.МІРОШНИЧЕНКОМ.