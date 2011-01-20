Львівський нацуніверситет відзначає 350-річчя від дня заснування

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав вітання ректору, професорсько-викладацькому складу, співробітникам, студентам і випускникам Львівського національного університету імені Івана Франка з нагоди 350-річчя від дня заснування університету.

Про це повідомляє прес-служба Глави Української держави.

«З перших років діяльності Львівський університет став одним із найпрестижніших вузів Східної Європи, провідником освіти і науки в Україні. Із Університетом нерозривно пов`язані імена багатьох видатних випускників, що зробили вагомий внесок у вітчизняну та світову науку. Серед них – мислитель, письменник, учений, політичний та громадський діяч Іван Франко, полум`яний патріот, творець української державності Михайло Грушевський та інші відомі постаті”, - говориться в вітанні.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні держава покладає великі надії на Львівський університет у вихованні нової інтелектуальної еліти, яка зможе забезпечити стрімко зростаючі потреби національної економіки та гуманітарної сфери.

«Упевнений, що ви й надалі будете зберігати кращі традиції своїх славних попередників і з честю нестимете вогонь знань, запалений більше трьох століть тому”, - зазначив глава держави, побажавши членам трудового колективу вишу міцного здоров`я, невичерпної творчої енергії й натхнення, великих звершень та нових здобутків в ім`я України.