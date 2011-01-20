У Донецькій області припинено навчання в 14 школах

У Донецькій області через зростання захворюваності учнів на грип і ГРВІ з метою стабілізації епідситуації тимчасово закрито 14 шкіл.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Коментуючи в цілому ситуацію з простудними захворюваннями населення, епідеміологи відзначили, що нині захворюваність на грип і ГРВІ відповідає сезонним показникам, щодня в області реєструється від 7 до 7,6 тис. хворих.

Минулого тижня (з 10 по 16.01.2011) показник захворюваності (61,5 на 10 тис. нас.) був нижчий від епідпорогу на 9,4%. Водночас відзначається збільшення захворюваності, зокрема серед дітей шкільного віку після повернення їх із зимових канікул.

За результатами вірусологічного моніторингу захворюваність зумовлена вірусами грипу В і А і парагрипом.

Враховуючи неепідемічний рівень захворюваності, продовжується імунізація проти грипу. Загалом здійснено щеплення 54,3 тис. жителів області, підсумували в обласній СЕС.