У Вінницькій області торік придбано 14 шкільних автобусів
10:07, 20 січня 2011Освіта
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Сподіваються на продовження програми в 2011 р.
Протягом 2010 року в рамках загальнодержавної програми «Шкільний автобус» у Вінницькій області було придбано 14 транспортних засобів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації Ігор ІВАСЮК.
Він зазначив, що за рахунок місцевих бюджетів закуплено 10 транспортних засобів, 4 автобуси закуплено за кошти державного бюджету.
«Якщо в 2011 році ця програма реанімується і буде діяти, тоді ми зможемо здійснювати кроки з доступності навчальних закладів для дітей», - додав І.ІВАСЮК
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