У Вінницькій області торік придбано 14 шкільних автобусів

Протягом 2010 року в рамках загальнодержавної програми «Шкільний автобус» у Вінницькій області було придбано 14 транспортних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації Ігор ІВАСЮК.

Він зазначив, що за рахунок місцевих бюджетів закуплено 10 транспортних засобів, 4 автобуси закуплено за кошти державного бюджету.

«Якщо в 2011 році ця програма реанімується і буде діяти, тоді ми зможемо здійснювати кроки з доступності навчальних закладів для дітей», - додав І.ІВАСЮК