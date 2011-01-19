У Росії пропонують відмінити стипендії студентам
Думка помічника президента РФ
Помічник президента РФ Аркадій ДВОРКОВИЧ вважає, що студентів треба позбавити стипендій, інформує Эхо Москвы.
На думку А.ДВОРКОВИЧА, після навчальних занять молоді люди увечері повинні знаходити собі роботу і самостійно заробляти на життя.
"Скажу непопулярну річ, але вважаю, що це правильно: якщо ми всі вважаємо, що всього потрібно добиватися своєю працею, що працювати повинно стати модним, потрібно відмінити стандартні стипендії у студентів, тому що це неправильний сигнал, що ти за сам факт свого навчання отримуєш компенсації. Можна працювати після навчання: на кафедрі, в бібліотеці, в кафе, переклади робити. Якщо талановитий математик - може працювати у свого професора на кафедрі, допомагати робити дослідження і отримувати за це гроші", - сказав А.ДВОРКОВИЧ.
Пропозиція про відміну стипендій порушує право будь-якого громадянина Росії на загальнодоступну освіту, оскільки змушує молоду людину піти на роботу, а не до інституту, вважає голова Російського студентського союзу Артем ХРОМОВ.
"Саме держава повинна забезпечити студентам можливість здобути освіту, адже в Конституції чітко прописано, що освіта має бути загальнодоступною. Але її не можна отримати ніде, окрім як у навчальній установі, а робота відволікає від освітнього процесу", - сказав А.ХРОМОВ.