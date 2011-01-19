Луцький переконаний, що хабарництва в українській освіті немає

Народний депутат, член фракції Партії регіонів у парламенті, виконувач обов’язків голови комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки Максим ЛУЦЬКИЙ заявив, що обвинувачення на адресу керівництва Міністерства освіти і науки у тому, що в результаті останніх змін у систему освіти повернулося хабарництво, не мають під собою підстав, оскільки хабарництво в українській освіті відсутнє.

Як пише сьогодні Інтернет-газета "Вікно", про це політик заявив в ефірі телеканалу ТВі .

"Його не було, цього хабарництва! Я хочу сказати, що всі ці байки про те, що купують атестати і малюють оцінки - неправда! Класний журнал не можна переписати, оскільки він прошивається і здається після закінченню курсу, і є багато перехідних оцінок, які переходять у табель. Немає такого! Ніхто не переписує ці журнали. Є поодинокі випадки непорядних, але адміністрація ж із ними одночасно і бореться", - висловив переконання М.ЛУЦЬКИЙ .

У роботі Центру зовнішнього тестування було багато помилок, що стало причиною для проведення реформ і вплинуло на звільнення керівника центру Ігоря Лікарчука, повідомляє прес-служба ТВі.

"Ми чули дуже багато критики з приводу того, що тести з англійської мови надзвичайно складні, тести з історії мають по декілька правильних відповідей в одному й тому ж запитанні, але не людина перевіряє ці тести, а машина! Не було вчасно проведено аналіз помилок, як, скажімо, на прикладі приймальної кампанії минулого року".

"Як неодноразово заявляв сам Лікарчук, він має інші погляди на розвиток. Якщо ти маєш інші погляди, і не поділяєш погляди чинної влади, яка має програму президента - будь ласка, іди в інше місце, де твої погляди будуть поділяти", - зазначив він.

Пан Луцький також наголосив, що, на думку його як освітянина і його колег, тестування не відображає об’єктивних знань абітурієнта. "До чого призвело введення тестування? До того, що у середніх школах почали натаскувати на тести. Діти перестали вивчати всі інші предмети, а школа називається загальносередня, і дитина має бути розвинута всебічно! І це особливо стосується вищих технічних навчальних закладів, коли дитина приходить на 1-й курс і не може вивести формулу, не може намалювати алгоритм".

"Є наша особиста точка зору, що ми повернули авторитет середньої школи, авторитет вчителя, завдяки тому, що надали атестату про закінчення загальної середньої школи 200 балів. А що ж було раніше? 600 балів отримує дитина за тести, і 12 балів дитина отримує за те, що 11 років навчалася у школі", - заявив він.

Як відомо, Міносвіти і науки України поки що не ухвалювало остаточного рішення щодо скорочення заявки на державне замовлення на навчання спеціалістів, бакалаврів і магістрів у 2011 році.