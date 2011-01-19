У школах Києва свято "останнього дзвоника" відбудеться 27 травня

Цього року свято останнього дзвоника пролунає у столичних школах 27 травня.

Як повідомляє прес-служба КМДА, ця дата затверджена наказом столичного Головного управління освіти і науки .

Відповідно до наказу, викладачі мають відчитати навчальні програми у 1-10 класах до 21 травня 2011 р., а в 11-х класах – до 11 травня цього року. Навчальні заняття для школярів завершаться відповідно 26 травня для учнів 1-10 класів і 18 травня – для випускників.

Державна підсумкова атестація учнів 4-х класів відбуватиметься у період з 16 до 20 травня. Діти демонструватимуть свої знання з української мови, читання та математики.

Державна підсумкова атестація учнів 9 класів триватиме з 31 травня до 18 червня, 11(12)-х класів – з 20 до 26 травня 2011 року. Зокрема, у 9-х класах іспити здаватимуть з 5 предметів: українська мова (диктант) – 31 травня; математика (алгебра та геометрія письмово) – 7 червня; географія – у терміни, визначені навчальним закладом; біологія – у терміни, визначені навчальним закладом; іноземної мови або іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу – у терміни, визначені навчальним закладом; в 11(12)-х класах з 3 предметів: українська мова (переказ, обов’язково) – 20 травня; історія України, математика або профільний предмет – 23 травня; один предмет за вибором учнів – 26 травня.

Документи про повну загальну середню освіту випускники отримають під час урочистих зборів, що відбудуться 30 травня 2011 року.