У РФ старшокласник проводить експеримент з «виживання»

У Катеринбурзі 17-річний школяр Віталій НІКІШИН 1 січня розпочав експеримент, у рамках якого він планує з`ясувати, наскільки реально прожити протягом місяця за мінімального споживчого кошика, затвердженого у Свердловській області.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у РФ прес-секретар московського відділення партії «Справедлива Росія» Олександр КАЛУГІН, наприкінці 2010 року регіональний уряд підрахував, що у Свердловській області вартість мінімального набору продуктів становить 2632 рублі (близько 88 дол.) – саме цю суму виділив собі на місяць підліток. Експеримент В.НІКІШИН розпочав 1 січня. Він закупив продукти згідно з державним списком: 1,6 кг фаршу, 2 кг курки, півкіло риби, 600 г м`яса для бульйону. А також гарнір - 2,5 кг картоплі, по кілограму гречки і рису тощо, трохи фруктів, шоколадку, каву, чай. Покупки обійшлися у 2250 рублів (близько 75 дол.), залишок - 381 рубль (близько 13 дол.) було залишено на хліб і молоко.

«Я думаю, ні для кого не секрет, що така мізерна сума, якщо і дозволить харчуватися протягом місяця «дорослій працюючій людині», то це буде не життя, а виживання на короткій дистанції. Всі це розуміють, однак необхідний поштовх для суспільного резонансу. Метою проекту також є підтримка всіх людей, яким доводиться жити на таку малу суму, звертання уваги держави на актуальність даної проблеми», - повідомив В.НІКІШИН.

Російська партія «Справедлива Росія» відправила молодій людині посилку з 10 кг продуктів. Коментуючи експеримент молодої людини, секретар бюро ради московського відділення «Справедливої Росії» Олександр АГЕЄВ сказав, що «такі мінімуми, а мінімальний набір продуктів харчування входить до мінімального прожиткового мінімуму, потрібні урядовцям для того, щоб не псувати статистику числа бідних».

«Стандарти, на які навіть у рамках експерименту не можна прожити без завдання збитку здоров`ю, дають можливість штучно занижувати показники бідності. Ми підтримуємо Віталія за його вчинок, який, без сумніву, привернув увагу громадськості до проблеми бідності і зубожіння», - сказав О.АГЕЄВ.

Довідка УНІАН. За офіційними даними, вартість мінімального набору продуктів харчування в середньому по Росії у 2010 році збільшилася на 22,7% - до 2 тис. 626 крб. (87 дол.)

Мінімальний набір продуктів харчування у Москві за 2010 рік збільшився на 22,8% - до 2993 крб. (близько 100 дол.).

Вартість мінімального продуктового кошика у «найдорожчому» регіоні Росії - Чукотському автономному окрузі - на кінець грудня становила 6246 крб. (208 дол.). Мінімальна вартість кошика у Саратовській області - 2136 крб. (71 дол.).

Згідно із Законом України «Про прожитковий мінімум», споживчий кошик має визначатися не рідше за один раз на п`ять років. Прожитковий мінімум українця з 1 жовтня 2010 становить 861 грн. (близько 108 дол.), мінімальна зарплата в Україні – 907 грн. (близько 115 дол.) За оцінками експертів, реальна вартість споживчого кошика середнього українця у 2009 року становила не менш як 1600 грн. (близько 203 дол.) на місяць на одну працездатну людину.

У жовтні 2010 року п`ятеро українських громадян взяли участь у соціальному експерименті, які погодилися прожити місяць на офіційний прожитковий мінімум. Про результати експерименту читайте у матеріалі УНІАН - http://www.unian.net/ukr/news/news-403318.html