Севастополь затвердив регіональну програму розвитку освіти

Міська рада Севастополя затвердила розроблену міською держадміністрацією регіональну програму розвитку освіти «Школа-2015».

Як передає кореспондент УНІАН, програму депутати міськради затвердили 18 січня на сесії.

Метою реалізації даної програми є вдосконалення механізму надання освітніх послуг, вирішення проблем, пов`язаних з професійною діяльністю і підготовкою педагогічних працівників, розширення сфери використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті, підтримка талановитих педагогів і учнів.

Представляючи програму, начальник управління освіти і науки МДА Сергій КРУГЛОВ повідомив, що в Севастополі на сьогодні в інноваційному режимі функціонують 18 шкіл, використовують елементи інноваційних технологій ще 33 загальноосвітні навчальні заклади; 5 севастопольських шкіл включено у всеукраїнські експерименти; за новаторською програмою «Севастополезнавство» працюють 80% шкіл міста.

Разом з тим, за його словами, всеукраїнські і регіональні експерименти не мають фінансової підтримки з боку державного і місцевого бюджетів, реалізація інноваційної діяльності здійснюється за рахунок використання годин варіативної складової навчального плану і гурткової роботи, а також за рахунок збільшення фонду оплати праці вчителів гімназій, ліцею, спеціалізованих шкіл.

Як очікується, виконання програми дасть можливість консолідувати зусилля органів управління освіти і науки і закладів освіти із впровадження педагогічних новацій і технологій, підвищити рівень професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, способів і технологій навчання, створити механізм стимулювання педагогів-новаторів, укріпити і модернізувати матеріально-технічну базу освітніх установ, створити єдиний інформаційно-методичний простір освітніх установ міста, значно підвищити рівень надання освітніх послуг населенню, забезпечити підтримку обдарованої молоді.

Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Прогнозовані об`єми фінансування програми складають 7 млн. 100 тис. грн. з 2011 по 2015 роки. Об`єми фінансування уточнюватимуться щорічно.