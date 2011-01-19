Студентське самоврядування обговорять на круглому столі в парламенті

У четвер, 20 січня, під головуванням заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА у парламенті відбудеться круглий стіл на тему: «Закон України «Про вищу освіту» щодо студентського самоврядування: підсумки року впровадження та ймовірні зміни».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, під час круглого столу буде представлена аналітична довідка про виконання Закону України «Про вищу освіту» щодо студентського самоврядування, а також обговорені можливі наслідки нововведень Міністерства освіти. «Лідери студентського самоврядування та фахівці в галузі освіти спрогнозують, чи не стане 2011 рік, який оголошений Президентом роком освіти, роком без освіти», - сказано у повідомленні.

В роботі круглого столу запланована участь представників профільного Комітету Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, ректорів провідних вищих навчальних закладів України, представників студентського самоврядування та громадськості.

Засідання круглого столу розпочнеться о 12.00 в залі нарад Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, 3 поверх).

Вхід для журналістів - за картками акредитації через 9-й під’їзд.