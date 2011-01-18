У дитбудинку "Ясний" відкриють техакадемію для дітей-сиріт

У приміщенні столичного дитячого будинку «Ясний» відкриють перший в Європі технічний навчальний заклад для обдарованих дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

Про це повідомляється в офіційному роз’ясненні Головного управління освіти та науки Київської міської державної адміністрації щодо ситуації довкола дитячого будинку «Ясний», оприлюдненому прес-службою відомства.

Що стосується нинішніх вихованців дитбудинку, то їх передбачається або зарахувати до новоствореного освітнього закладу, або перевести до школи-інтернату № 23 з поглибленим вивченням військових дисциплін (кадетський корпус), зазначається в повідомленні.

За інформацією Головного управління освіти, на сьогодні у дитбудинку «Ясний» виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (заклад розрахований на 500 місць), з якими працюють 29 осіб персоналу. Діти, які раніше виховувалися у дитячому будинку, були всиновлені або взяті під опіку. Упродовж трьох останніх років дітей до «Ясного» не направляли.

У відповідь на неодноразові звернення Міністерства освіти і науки України у КМДА наразі розглядається проект передачі майнового комплексу дитячого будинку в управління МОН для розміщення Дитячої інженерної академії, на виконання Указу Президента України від 31 серпня 2010 року № 889/2010 «Про утворення дитячої інженерної академії» для талановитих дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей соціально-незахищених категорій, зазначають в столичному управлінні.

“У дитячій інженерній академії будуть навчатися талановиті діти, що мають схильність до технічних наук. Це реальний шанс для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей отримати високоякісну технічну освіту. Подібних навчальних закладів не існує в Європі - Україна буде перша, де працюватиме заклад такого типу”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня депутат фракції «Республіка Київ» у Київській міській раді, секретар Постійної комісії з питань освіти і науки Олексій ДАВИДЕНКО заявив, що Київська міська державна адміністрація готує документи для ліквідації дитячого будинку «Ясний».

За інформацією О.ДАВИДЕНКА, згідно з проектом рішення, КМДА пропонує передати дитячий будинок «Ясний» до сфери управління Міносвіти для розміщення там Державної інженерної академії, створеної за пропозицією Міністерства освіти і науки.

Політик наголосив, що про майбутнє дітей, які виховуються у «Ясному», у проекті рішення не йдеться взагалі.

Депутат висловив думку, що Дитячу інженерну академію краще було б розмістити в одному із профтехучилищ, підпорядкованих Міносвіти.