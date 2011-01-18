У Києві поновив роботу Музей Української революції

Київський Музей Української революції 1917-1921 років поновив свою роботу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник відділу музейної та виставкової діяльності Українського інституту національної пам’яті Олександр КУЧЕРУК.

За його словами, експозиція музею знову відкрилася для відвідувачів з понеділка, 17 січня.

О.КУЧЕРУК також зазначив, що, крім Музею Української революції 1917-1921 років, у звичному режимі продовжують працювати усі інші музеї, підпорядковані Українському інституту національної пам’яті. Зокрема, Національний музей "Меморіал пам`яті жертв голодоморів в Україні", Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".

Історик нагадав, що відповідно до рішення Президента про ліквідацію УІНП, зараз діє ліквідаційна комісія, а співробітники інституту працюють до 15 лютого. Разом з тим на виконання іншого Указу Президента Кабінет міністрів заново створив УІНП як науково-дослідну бюджетну установу при уряді. Тому, за словами О.КУЧЕРУКА, зараз відбувається фактично реорганізація інституту. Відповідаючи на запитання, чи зміниться при цьому структура інституту та кількість його працівників, він сказав, що це поки достеменно невідомо.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Музей Української революції 1917-1921 років було закрито. Підставою для цього став указ Президента Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня 2010 року, згідно з яким було ліквідовано Український інститут національної пам’яті. Оскільки музей є структурним підрозділом інституту, то він також підлягає ліквідації.

12 січня Кабінет міністрів своєю постановою утворив Український інститут національної пам’яті як науково-дослідну установу, що перебуває в управлінні уряду. Постановою визначено основні завдання інституту, який займатиметься науковим та аналітичним забезпеченням формування державної політики з питань національної пам’яті, розробленням у межах своїх повноважень науково обґрунтованих рекомендацій Кабінету міністрів України у сфері реалізації гуманітарної політики.

***Музей Української революції 1917-1921 років було відкрито 22 січня 2009 року у день святкування 90-ліття Акту Злуки Західно-Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. Його експозиція розповідає про український визвольний рух початку ХХ століття: добу Української Народної Республіки, Української Держави (гетьманат), період Директорії УНР та завершується подіями Першого та Другого зимового походів Армії УНР. Центром експозиції є оригінал 4-го Універсалу Центральної Ради, яким проголошено повну державну самостійність УНР 22 січня 1918 року.