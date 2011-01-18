Іноземці навчатимуть українських школярів комунікативних навичок
Заняття проводимуть англійською
Іноземці навчатимуть українських школярів комунікативних та управлінських навичок, так званих «soft skills». Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявила керівник проекту «Світ без кордонів» Тетяна Ботаневич на прес-конференції в Києві.
Заняття орієнтовані на старшокласників і вважатимуться факультативними. Проводитимуть їх стажери, члени міжнародної організації AIESEC, які пройдуть тижневу підготовку для роботи в Україні. Ціна таких тренінгів становитиме 1000 грн. зі школи. За словами організаторів, ці гроші будуть витрачені на проживання стажерів. Згідно зі статутом організації, працювати в Україні можуть лише іноземці.
«Ці уроки узгоджені зі шкільною програмою і вливаються у розклад, щоб не перевищувати кількість допустимих занять, – заявила Тетяна Ботаневич. – Всі заняття проводяться адаптованою англійською мовою, адже стажери – іноземці. Саме тому ми націлюємось на старші класи».
До програми вже приєднались 16 українських міст. Вчора уроки «soft skills» стартували у трьох київських школах (№ 41, № 116, № 118) та у Київському ліцеї бізнесу. Перемовини ведуться також з керівництвом загальноосвітніх закладів Київської області, зокрема у м. Боярка.
«Чесно кажучи, далеко не всі школи охоче йдуть на співпрацю з нами, – зізнається президент AIESEC м. Києва Юлія Паламарчук. – Близько 70% шкіл йдуть на контакт дуже проблематично. Є навчальні заклади, які позитивно реагують на інновації і намагаються ввести наш курс у навчальний процес, але є і ті, які вважають, що програма, запропонована Міністерством освіти, – просто ідеал для навчання дітей. Я думаю, що це є пережитком радянщини, і ми намагаємось з цим боротись».
Довідка. AIESEC – міжнародна молодіжна організація. Щороку близько 34 000 студентів з усього світу беруть участь у її програмах міжнародних стажувань.