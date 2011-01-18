У Москві відкриють новий бібліотечний центр для українців

МЗС України працює над створенням нового бібліотечного центру для українців в Росії.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олега ВОЛОШИНА.

Зокрема, він зазначає, що «для Міністерства закордонних справ України питання задоволення культурно-освітніх прав більш ніж двомільйонної української громади в Російській Федерації є одним з пріоритетних пунктів в порядку денному українсько-російських відносин. В цьому напрямі вживається комплекс заходів».

«Так, на доручення міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА Посольство України в РФ працює над тим, щоб ситуація навколо Бібліотеки української літератури (БУЛ) в Москві нормалізувалася якомога швидше, а слідчі дії, що там проводяться правоохоронними органами, ніяк не перешкоджали користуванню бібліотечними фондами», - йдеться в коментарі.

За словами О.ВОЛОШИНА, «паралельно з цим ведеться робота зі збільшення фондів бібліотеки на базі Культурного центру України в Москві, який планується перетворити на головний осередок популяризації класичної та сучасної української літератури в Росії, що, перебуваючи під прямим управлінням українських органів влади, користуватиметься всіма необхідними гарантіями від ситуацій, аналогічних неприємному розвитку подій навколо БУЛ. У цьому розрізі в МЗС позитивно оцінюють ініціативу народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА взяти участь у створенні електронної версії бібліотеки української літератури в Культурному центрі України в Москві, як одного із сегментів діяльності цієї бібліотеки». На думку О.ВОЛОШИНА, такі дії «сприятимуть постійним зусиллям МЗС, інших міністерств і відомств України, спрямованим на задоволення потреб етнічних українців на території Російської Федерації». О.ВОЛОШИН повідомив, що керівництвом МЗС Посольству України в РФ дано доручення проробити практичні механізми реалізації цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучені в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Бібліотека української літератури в Москві повністю відновила роботу в звичайному режимі.

13 січня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що МЗС Росії зацікавлене в роботі Бібліотеки української літератури в Москві.

14 січня у Бібліотеці української літератури в Москві відбувся третій обшук, в ході якого було вилучено сервер. При цьому директора бібліотеки Наталію ШАРІНУ побив співробітник міліції. «Мене штовхнули в своєму кабінеті, причому ніяких підстав для цього абсолютно не було, я впала на підлогу й одержала забої. Ми викликали «швидку допомогу», лікарі якої поставили діагноз «гіпертонічний криз» і хотіли відправити до лікарні», - додала Н.ШАРІНА. За словами Н.ШАРІНОЇ, після роботи вона поїхала в травмпункт, де їй поставили діагноз «підозра на черепно-мозкову травму або струс мозку».