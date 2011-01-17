У Росії студентів відраховуватимуть за плагіат

Студенти Московського державного університету імені Ломоносова можуть бути відраховані за два дисциплінарних стягнення у навчальному році, а також за використання виконаних іншими особами курсових і дипломних робіт. Це випливає з нового статуту МДУ, затвердженого урядом РФ, пишуть РИА-Новости.

Московський університет, заснований в 1755 році, є найстарішим і провідним класичним університетом Росії. Відповідно до закону від 2009 року, університет отримав особливий статус і право на розробку власних освітніх стандартів. У найближчі два роки МДУ отримає 5 мільярдів рублів на реалізацію програми розвитку університету. Зміни до статуту МДУ затверджені постановою Кабміну РФ від 31 грудня, яке в понеділок розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, студент може бути відрахований за власним бажанням у зв`язку з переведенням, за станом здоров`я, за академічну неуспішність, у зв`язку з розірванням договору про надання освітніх послуг, порушення правил внутрішнього розпорядку університету, при отриманні незадовільної оцінки на підсумковій атестації. У новому статуті уточнено, що рішення про відрахування може бути прийнято "за наявності двох і більше дисциплінарних стягнень у навчальному році". Раніше в документі говорилося про "дисциплінарні проступки", за які "можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу до відрахування".

Крім того, уточнено, що студент може бути відрахований "за подання курсової чи випускної кваліфікаційної роботи, виконаної іншим обличчям", а також підробку документів про освіту, навчальних відомостей, залікових книжок, медичних довідок.

У новий статут доданий також пункт, відповідно до якого "може створюватися піклувальна рада Московського університету" для "надання сприяння вирішенню поточних і перспективних завдань розвитку МДУ, залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності та забезпечення контролю їх використання".