18 січня відбудеться «круглий стіл» з питань діяльності вечірніх шкіл

18 січня 2011 року в міністерстві під головуванням Першого заступника Міністра Бориса ЖЕБРОВСЬКОГО вперше відбудеться «круглий стіл» з питань діяльності вечірніх шкіл та їх місця у сучасному освітньому просторі.

Як повідомляє офіційний сайт Міносвіти України, до фахового обговорення запрошені керівники вечірніх шкіл з усіх регіонів держави, працівники Національної Академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти.

У 2010-2011 навчальному році таких шкіл функціонує лише 205, у тому числі 5 – для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку. Їх мережа невплинно зменшується. Лише за останній рік кількість вечірніх (змінних) шкіл скоротилася на 4 одиниці.

Проте, саме ці школи покликані забезпечити навчання громадян, які не мають можливості здобувати загальну середню освіту у навчальних закладах з денною формою; надати можливість отримати якісні освітні послуги з відривом або без відриву від виробництва; здійснювати допрофесійну підготовку учнів та поєднувати її з допрофесійним та професійним навчанням.

Дискусія має визначити подальші шляхи розвитку такого типу шкіл, модернізувати існуючу нормативну базу, привести її у відповідність до сучасних освітніх потреб, а найголовніше - дати можливість молоді отримувати якісну загальну середню освіту за різними формами навчання.