У РФ за новим законом не зможуть відраховувати неуспішних студентів

Договірні взаємовідносини студента і викладача, які пропонує новий закон про освіту, вимагають доопрацювання, інакше вуз не зможе відраховувати відстаючих студентів, вважає проректор з навчальної та виховної роботи Московської державної юридичної академії (МГЮА) імені Кутафіна Олена ГРАЧОВА.

Про це пишуть РИА-Новости.

"У законопроекті ми підтримуємо багато що, і він є таким актом, що системно намагається вирішити накопичені за останні роки проблеми в освіті. У той же час в ньому є ряд положень, до яких ми ставимося досить критично. Нечітко сформульовані вимоги до взаємин вузу і студента ", - зазначила в інтерв`ю російській агенції О.ГРАЧОВА.

За її словами, в законопроекті передбачається, що вуз і студент будують свої взаємовідносини на основі договору. "Але ми прекрасно розуміє, що студент, який не виконує вимог вузу, який не вчиться, він повинен бути відрахований, а якщо ми будуємо відносини на тих договірних умовах, що в законопроекті, то, по суті, недбайливого студента ми і відрахувати не можемо , не можемо розірвати договір в односторонньому порядку ", - зауважила проректор, додавши, що це вимагає серйозного доопрацювання.

Також О.ГРАЧОВА зазначила, що в новому законопроекті передбачається нова система освітніх установ - університети, інститути та коледжі. З неї "випали" академії, тому постало питання, що робити з існуючими. "Спочатку в законопроекті, в одному з перших варіантів, було передбачено запровадження профільного університету, але в даний час згадка зникла. Тому ми зараз підготували ряд пропозицій або щодо збереження академій чи все-таки запровадження профільного університету", - сказала О.ГРАЧОВА . Новий документ замінить два базових закони - "Про освіту" та "Про вищу і післявузівську професійну освіту", які були прийняті в 1992 і 1996 роках відповідно. У ньому будуть прописані норми по всіх рівнях освіти, включаючи дошкільну, професійну - початкова, середня і вища, і додаткова.

Планувалося, що проект нового федерального закону "Про освіту в Російській Федерації" буде розглянутий і прийнятий Держдумою до кінця 2010 року. Проте міністр освіти і науки РФ Андрій ФУРСЕНКО заявив, що краще пожертвувати термінами, але не допустити прийняття документа, в якому будуть протиріччя.