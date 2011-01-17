Таліби більше не заперечують проти навчання дівчаток у школах

Таліби готові відмовитися від заборони на навчання в афганських школах дівчаток.

Як пише NEWSru.com з посиланням на ВВС, про це повідомив міністр освіти країни Фарук ВАРДАК.

Як заявив Ф.ВАРДАК, "на самому верхньому рівні керівництва талібів" він чув, що вони більше не будуть перешкоджати утворенню дівчаток. В афганському суспільстві відбулися "культурні зміни", сказав міністр. Проте самі представники руху "Талібан", які ведуть боротьбу проти офіційних афганських властей, поки ніяк не прокоментували цю заяву.

До повалення режиму талібів у 2001 році афганські жінки не мали права ні працювати, ні отримувати освіту. Тепер же, за словами кореспондента ВВС в Кабулі, по всій країні на місцевому рівні між бойовиками і старійшинами укладені домовленості, згідно з якими жінки-вчителі і дівчатка-учениці зможуть повернутися до шкіл.

Втім, як визнає Ф.ВАРДАК, історично склалося загальне негативне ставлення до навчання вийшло за межі офіційної заборони і торкнулося всіх верств афганського суспільства.

"Саме тому в багатьох провінціях Афганістану у нас взагалі немає вчителів - ні чоловіків, ні жінок", - пояснив міністр. "В епоху правління талібів відсоток дівчат серед учнів становив 0%. Жінок серед вчителів теж було 0%. На сьогоднішній день 38% учнів і 30% вчителів все ж таки складають жінки", - додав він.