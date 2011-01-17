Сьогодні на Львівщині - День пам'яті студентів

Сьогодні у Львівській області пройде День пам`яті студентів, засуджених радянським режимом у 1941 році під час «Процесу 59-ти».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, 17 січня, відповідно до рішення сесії Львівської обласної ради від 9 листопада 2010 року, визнано Днем пам’яті українських студентів, засуджених радянським комуністичним режимом у 1941 році під час «Процесу 59-ти» або «Процесу другої екзекутиви ОУН».

Зокрема, у Львові у рамках заходів відбудеться поминальна відправа та покладання квітів до хреста Меморіалу пам`яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

Сьогодні ж відкриється виставка «Репресії проти української еліти: Процес 59-ти» у музеї Львівського національного університету імені Івана Франка.

Довідка УНІАН. 17-19 січня 1941 року у Львові відбувся гучний політичний судовий процес над 59 українцями, переважно студентами. Їх було обвинувачено в антирадянській діяльності та приналежності до Організації українських націоналістів. Підсудними були 37 юнаків та 22 дівчини віком від 16 до 30 років – студенти університету, медичного і політехнічного інститутів, а також учні шкіл та гімназій Львова. Серед них був і Дмитро Клячківський (псевдонім Клим Савур) – майбутній командувач УПА-Північ.

19 студентів було розстріляно, 24 отримали по 10 років позбавлення волі, 15 підсудних – від 4 до 8 років, одну обвинувачену було депортовано за кордон.