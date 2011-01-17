Від ідей Міносвіти постраждають сільська молодь та малозахищені

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що від нових ідей Міністерства освіти і науки, молоді та спорту найбільше постраждають сільська молодь та соціально незахищені сім’ї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції у Луцьку.

М.ТОМЕНКО назвав парадоксальним, що у рік 20-ї річниці Незалежності України та у рік, який проголошений указом Президента України Роком освіти, робляться серйозні кроки для того, щоб позбавити права на безоплатну освіту велику кількість молодих людей.

За словами віце-спікера, якщо буде реалізована ідея міністра освіти про зменшення обсягу прийому за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра у порівнянні з 2010 роком на 42%, то це передовсім вдарить по сільській місцевості та молоді із соціально незахищених сімей, які могли, маючи добрі знання, потрапити на державне замовлення і отримати вищу освіту.

М.ТОМЕНКО наголосив, що таке скорочення призведе до того, що лише незначна кількість таких бажаючих зможе вступити на бюджетне навчання, альтернативою якому залишається платне навчання, на яке вони не мають коштів.

Окрім того, за словами віце-спікера, він здивований мовчанням ректорів вишів з приводу ситуації, яка може скластися у вищій освіті за умов можливих нововведень Міністерства освіти. М.ТОМЕНКО наголосив, що переконуватиме парламент не допустити ліквідації нинішньої системи вищої освіти, і своїм союзником у цій роботі, крім опозиції в парламенті, він бачить студентський рух.