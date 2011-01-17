Кембридж запрошує українських студентів на магістерську програму

Університет Кембриджу цього року відкриває магістерську програму для студентів з України. Навчання проходитиме у рамках Української стипендіальної програми в Університеті Кембриджу, яку підтримує український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Навчання перших п’яти студентів з України, яким будуть виділені стипендії, розпочнеться у жовтні 2011 року і триватиме один рік. Протягом цього часу програма буде працювати в експериментальному режимі з можливістю її подальшого розширення та запровадження діяльності на постійній основі.

«Українським студентам буде доступний широкий вибір з майже п’ятдесяти курсів – від вивчення археології, історії та літератури до лінгвістики, економіки та міжнародних відносин», - сказала керівник Департаменту славістики Університету Кембриджу доктор Емма Віддіс.

Вона повідомила, що на першому етапі програма включатиме дисципліни, які прямо стосуються чи доповнюють Українську програму, яка вже три роки успішно діє в Кембриджі за підтримки Дмитра Фірташа.

Доктор Емма Віддіс відзначила, що присутність в Кембриджі сильної групи студентів з України, в яку потраплять кращі з кращих, доповнить міжнародне життя університету. «Робота групи українських студентів підвищить поінформованість про Україну та її впізнаваність серед широкої спільноти студентів з усього світу, які згодом займуть провідні позиції у професійних колах», – відзначила Емма Віддіс.

Дмитро Фірташ висловив впевненість, що підготовка українських магістрів у Великобританії суттєво зблизить інтелектуальні кола двох країн.

«Відкривши програму з вивчення української мови та культури в Кембриджі, а тепер і магістерську програму, ми, по суті, відкрили неформальне посольство України у найбільшому освітньому та науковому центрі світу», – сказав український бізнесмен. Від відзначив, що ця програма найкращим чином дозволить талановитим українським студентам перейняти передовий європейський досвід.

Відбір здобувачів буде проводити Комітет Української стипендіальної програми під керівництвом доктора Емми Віддіс. До складу Комітету увійдуть представники Школи мистецтв та гуманітарних наук, а також Школи гуманітарних та суспільних наук. Присудження премій проходитиме після розгляду заявок здобувачів. Перевага надаватиметься тим здобувачам, які мають видатні академічні успіхи, а також мають лідерські якості, які дозволять приносити користь суспільству.

До участі у конкурсі на отримання стипендії допускаються студенти з України, які отримали ступінь бакалавра. Заявки від кандидатів приймаються до 31 січня 2011 року. Відібрані кандидатури отримають повідомлення про участь в магістерській програмі у травні 2011 року.

Детальна інформація про магістерську програму та доступних курсах наведена на сайті http://www.cambridgetrusts.org/partners/dmitry-firtash.html