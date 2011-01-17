Томенко побачив антиукраїнський крок в діяльності Міносвіти

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України робить ще один антиукраїнський крок в галузі освіти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, так, за його словами, можна охарактеризувати зміст документа, який називається «Концепція мовної освіти в Україні», представлений Міносвіти для громадського обговорення.

За словами віце-спікера, складається враження, що це розділ відомих стратегічних документів по роботі Росії з так званим ближнім зарубіжжям. Він нагадав, що саме в таких документах передбачається максимальне просування російської мови і повернення російської мови в статус радянських часів, як мови міжнаціонального спілкування. «Даний документ містить цю тезу. Тезу, яка була складовою радянської мовної політики», - відзначив М.ТОМЕНКО, процитувавши з документа: «Це мова міжнаціонального спілкування, одна із поширених міжнародних мов, близькоспоріднена з українською».

Віце-спікер наголосив, що така теза прямо суперечить конституційній нормі. «В українській Конституції немає визначення «міжнаціональної мови». В термінологічному значені мов є українська, як державна мова, і є мови спілкування національних меншин», - підкреслив він.

Ще більш небезпечною у вступній частині документа, на думку М.ТОМЕНКА, є теза, що Україна є багатонаціональною державою. М.ТОМЕНКО зазначив, що ця теза не лише науково не витримує жодної критики, а й політично є небезпечною, оскільки провокує наступний крок: очевидно, що багатонаціональна держава, як правило, не лише визначає на державному рівні кілька державних мов, але й визначає федеративний державний устрій.

«Я не здивуюся, якщо наступною ініціативою Міносвіти чи уряду загалом буде ідея стосовно перетворення України у федеративну державу», - наголосив політик.

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО сказав, що такий документ не може ухвалюватися ні міністерством, ні урядом, оскільки він втручається у сферу законодавчого регулювання, а також суперечить статтям Конституції України. «Тому все, що стосується принципів мовної політики, може бути ухвалено лише конституційною більшістю Верховної Ради України», - підкреслив М.ТОМЕНКО.