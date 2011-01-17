У Донецьку мітингували проти закриття україномовної школи

У п`ятницю, 14 січня, батьки та учні школи № 111 (Петрівський район) з українською мовою навчання провели пікет, вимагаючи не закривати їхній навчальний заклад. Батьки дізналися про плани влади «оптимізувати» навчальні заклади міста, що обернеться закриттям 111-ї школи, повідомляє “Сегодня”. Як уточнила директор школи Світлана БАБЕНКО, за прогнозами, в Петровському районі все ж таки закриють одну зі шкіл. Проте, яку саме, поки неясно. У самому центрі району недалеко один від одного розташовані три школи, в тому числі і № 111. У ній навчаються 239 учнів (завантаженість - лише на 50%). У двох інших сусідніх школах учнів небагато, але все ж таки більше. Тому в 111-й побоюються «приєднання» до сусідів.

У той же час начальник обласного управління освіти Юрій СОЛОВЙОВ заявив газеті, що йому поки нічого не відомо про плани закриття школи № 111. «Нам дали оптимізацію по Донецьку - такої школи там немає. В усякому разі - поки », - запевняє він. При цьому Ю.СОЛОВЙОВ попросив не політизувати питання із закриттям шкіл.

«У Донецькій області 70% шкіл має статус україномовних. Немає в нас такої проблеми, щоб такі школи цілеспрямовано закривали. У нас є інша проблема - тільки 56,2% шкіл у Донецькій області заповнені від їхньої проектної потужності. У нас - розрахункова форма фінансування, тобто - фінансування на одного учня. І чим більше, так би мовити, «вакантних» місць у школі, тим менше грошей виділяють на утримання навчального закладу », - резюмував начальник обласного управління освіти.