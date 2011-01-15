ГПУ вимагає від Табачника погасити борги

Генеральна прокуратура внесла припис Міністерству освіти і науки, молоді та спорту з вимогою погасити підпорядкованими міністерству підприємствами заборгованість із зарплат та внесків до Пенсійного фонду на загальну суму 5,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації ГПУ.

Перевіркою встановлено, що міністерство не забезпечило належний контроль за своєчасністю виплати заробітної плати та сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на підприємствах, які належать до сфери його управління.

“Дієвий вплив на керівників підприємств-боржників відсутній. Робота тимчасової комісії міністерства з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат не ведеться”, - йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Як наслідок, підкреслюють в ГПУ, на час перевірки працівникам суб’єктів господарювання, які перебувають у сфері управління міністерства, не виплачено 1,5 млн. грн. заробітної плати, до ПФ не перераховано 3,6 млн. грн. страхових внесків.

Наразі припис Генпрокуратури перебуває на розгляді у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.