Студенти: скорочення держзамовлення торкнеться і "контрактників"

Зменшення кількості студентів, які навчаються за державним замовленням, змусить виші скоротити і кількість "контрактників". Інакше ректори ризикують порушити 23 статтю Закону "Про вищу освіту". Про це йдеться у листі, надісланому УНІАН від громадської ініціативи "Студентський захист".

“У згаданій статті зазначено, що кількість студентів, зарахованих на перший курс за держзамовленням, повинна становити не менше ніж 51% від загальної кількості студентів-першокурсників. Тобто, якщо зменшаться обсяги бюджетних місць, відповідно відбудеться загальне скорочення кількості студентів усіх форм навчання”, – пояснюють автори листа.

Вони також зазначають, що ідея Міносвіти з урізанням держзамовлення порушує ряд базових принципів державного регулювання освітньої діяльності в країні.

“Скорочувати державне замовлення пропонується прямо пропорційно зменшенню чисельності випускників шкіл. Проте кількість студентів, навчання яких фінансується за рахунок бюджету, залежить від загальної кількості населення України, а не від кількості осіб, що закінчили школу в останній рік. І це є зрозумілим, оскільки до вишів можуть вступати і випускники попередніх років”, – пишуть студенти.

Більше того, додають вони, рекомендаційним листом, що його розіслали ректорам, Міносвіти фактично пропонує позбавити деякі виші державного замовлення за певними спеціальностями.

“Так, наприклад, держзамовлення за спеціальністю "Право" планується залишити лише для класичних університетів та юридичних академій. Всі інші державні ВНЗ не зможуть готувати студентів за цією спеціальністю ані за державні кошти, ані за контрактом, незважаючи на отриману ліцензію та сертифікат про акредитацію”, – запевняють у "Студентському захисті" і застерігають, мовляв, введення зазначених обмежень знівелює зміст ліцензії на освітню діяльність, де зазвичай записують назви напряму, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та найголовніше – обсяги підготовки, що їх здійснює навчальний заклад.

“З огляду на лист Міносвіти обсяг студентів, який буде набирати державний заклад, залежатиме не від цифри зазначеної у ліцензії, а від позиції міністерства, тобто чи надасть воно державне замовлення і в якій кількості. А це утворює сприятливі умови для розвитку корупції”, – резюмує координатор “Студентського захисту” Андрій Черних.