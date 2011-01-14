Директора школи звільнено за приховування причини смерті учня

За приховування причини смерті десятикласника Олексія Чигиря під час шкільної перерви звільнено з роботи директора школи, що у селі Користь Корецького району на Рівненщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції прокурор області Василь ПРИСЯЖНЮК.

Крім того, сказав він, порушено кримінальну справу проти винуватця цієї трагедії, однокласника загиблого.

За словами прокурора області, слідством встановлено, що наприкінці вересня 2010 року під час перерви між уроками десятикласнику було заподіяно легких тілесних ушкоджень, внаслідок чого больовий шок призвів до його смерті.

Однак тоді початковою версією смерті підлітка стала гостра серцева недостатність, хоча напередодні хлопець проходив медичний огляд і жодних порушень в роботі серця не було виявлено.

Тоді правоохоронці стверджували, що порушувати кримінальну справу немає підстав, оскільки не було виявлено «неналежних дій медиків та вчителів з охорони життя дитини».

Кримінальну справу проти підозрюваного однокласника загиблого порушено за ч.1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене через необережність).