В Івано-Франківську відкриється хореографічна школа Писарєва

15 січня в Івано-Франківську розпочне роботу перша в Західній Україні хореографічна школа народного артиста України, художнього керівника Донецького академічного державного театру опери і балету ім. А.Б.Солов’яненка Вадима ПИСАРЄВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі доброчинного фонду Вадима Писарєва «Творчий Олімп».

За словами В.ПИСАРЄВА, в Івано-Франківську викладатиме одна з його учениць Марія ЦАПОВА. «Вона – випускниця нашої балетної школи в Донецьку, працювала на сцені театру п`ять років. Зараз Марія ЦАПОВА закінчує Університет культури і мистецтв і приступає до роботи в новій школі», - сказав В.ПИСАРЄВ.

Школа розмістилася в новому корпусі Івано-Франківської обласної державної філармонії. Її організації сприяли керівники Івано-Франківської області, і фінансуватиметься навчальний заклад з обласного бюджету.

За словами В.ПИСАРЄВА, в школі буде кілька груп учнів різного віку.

«Я побачив у Західній Україні чимало талановитих дітей, яким необхідно дати класичну балетну освіту. У майбутньому тут з`явиться балетна трупа, яка виконуватиме модерн, класичний і фольклорний балет. На базі класичного балету гуцулські танці матимуть ще яскравіший вигляд», - зазначив В.ПИСАРЄВ.

Довідка УНІАН. Відкриття балетної школи в Івано-Франківську є частиною проекту «Схід – Захід» фонду «Творчий Олімп». Проект реалізується під патронатом дружини Президента України Людмили ЯНУКОВИЧ.

У рамках програми навесні 2010 року відбулися гастролі донецького балету в містах Західної України.

У листопаді 2010 року в Донецьку, Маріуполі, Горлівці і Угледарі пройшли виступи колективу Івано-Франківської обласної державної філармонії.

У лютому 2011 року заплановані гастролі донецького балету в західних областях України.