Молодь закликають поширювати «Моду на безпечний секс»
09:46, 14 січня 2011Освіта
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Відбудеться конкурс студентських робіт
Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» оголосив конкурс студентських робіт «Мода на безпечний секс».
У конкурсі можуть брати учать студенти і аспіранти всіх вищих навчальних закладів України. Змагання може зацікавити, зокрема, майбутніх журналістів, режисерів, рекламників і парників, адже конкурс проводиться у наступних категоріях: соціальна реклама, ТВ-сюжети, есе, фотоісторія.
Як повідомляє прес-служба Фонду «АнтиСНІД», мета конкурсу – формування моделі безпечної поведінки, стимулювання практики захищеного сексу через залучення молоді в модні трендові течії.
Роботи можна надсилати до 28 лютого 2011 року за адресою students@antiaids.org
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