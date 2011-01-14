Молодь закликають поширювати «Моду на безпечний секс»

Фонд Олени Пінчук «АнтиСНІД» оголосив конкурс студентських робіт «Мода на безпечний секс».

У конкурсі можуть брати учать студенти і аспіранти всіх вищих навчальних закладів України. Змагання може зацікавити, зокрема, майбутніх журналістів, режисерів, рекламників і парників, адже конкурс проводиться у наступних категоріях: соціальна реклама, ТВ-сюжети, есе, фотоісторія.

Як повідомляє прес-служба Фонду «АнтиСНІД», мета конкурсу – формування моделі безпечної поведінки, стимулювання практики захищеного сексу через залучення молоді в модні трендові течії.

Роботи можна надсилати до 28 лютого 2011 року за адресою students@antiaids.org