У львівській школі з'явиться музей імені Квітки Цісик

У Львові відкриють музей імені Квітки Цісик, відомої американської співачки українського походження. Він розташується у приміщенні школи №54.

Саме приміщення буде звукоізолюючим, аби музика і пісні, які лунатимуть у Музеї, не перешкоджали навчальному процесу.

Про це 13 січня на прес-конференції повідомив депутат Львівської міської ради, співзасновник музею Роман Грицевич, - пише Zaxid.Net

За його словами, приміщення музею має близько 30 кв.м. "Першим експонатом музею стане оригінальна платівка 1981 року першого альбому Квітки Цісик, яку мені привезли давно. Міркую, що багато речей надасть родина з Америки та українська родина. У музеї Квітки Цісик обов’язково має бути музичний центр та відповідна акустика, аби постійно звучали пісні", - розповів Роман Грицевич.

"Квітка Цісик чудово знала українську мову, дуже любила українські пісні. Я вважаю, що вона відкрила нову епоху для української пісні. В її виконанні було багато народних пісень. У Квітки Цісик такий тембр голосу, що її неможливо сплутати з жодною іншою співачкою нашої держави", - зазначив Грицевич.

Нагадаємо, у Львові минулого року відкрили вулицю Квітки Цісик, що з`єднує вул. А.Лінкольна та вул. М.Хвильового.

22 січня 2010 року у Львові відкрили меморіальну дошку Квітці Цісик. Меморіальна дошка прикрасила фасад будинку на вул. Глибокій,8, де мешкала родина співачки.

Квітка Цісик – американська співачка українського походження, співачка-сопрано, виконавиця українських народних і популярних пісень. Її батьки жили у Львові на вул. Глибокій, 8, але переїхали до Америки, де і народилась майбутня співачка.