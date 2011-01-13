День народження Тичини відзначать на державному рівні

Верховна Рада України ухвалила рішення про відзначення на державному рівні 120-річчя з дня народження поета Павла Тичини.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 323 народних депутата із 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент рекомендував Кабінету міністрів України: у тижневий термін з дня прийняття постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 120-річчя з дня народження П.Тичини. Після утворення зазначеного організаційного комітету уряд має розробити і затвердити план заходів щодо відзначення на державному рівні 120-річчя з дня народження П.Тичини, вирішити питання щодо його фінансового і матеріально-технічного забезпечення.

ВР також рекомендувала Державному комітету телебачення і радіомовлення організувати показ тематичних теле- і радіопередач, присвячених життю і діяльності П.Тичини та забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв`язку з відзначенням 120-річчя з дня народження поета.

Національному банку України запропоновано виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 120-річчю з дня народження П.Тичини, а українському державному підприємству поштового зв`язку "Укрпошта" - видати серію поштових марок.

При цьому рекомендовано Київській міській державній адміністрації запровадити мораторій на відселення Літературно-меморіального музею-квартири П.Г.Тичини з будинку по вул. Терещенківській, 5.