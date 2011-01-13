Лікарчук у суді оскаржуватиме своє звільнення

Ігор ЛІКАРЧУК оскаржуватиме в суді рішення уряду про своє звільнення з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила екс-заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Галина СОЛОДКА.

"Ігор ЛІКАРЧУК подаватиме позов до суду і буде в судовому порядку оскаржувати те, що відбулося. Це факт", - сказала Г.СОЛОДКА.

У свою чергу, колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ додала, що є всі підстави вважати звільнення І.ЛІКАРЧУКА незаконним. "Буде дуже багато причин для судового позову і для розгляду в суді. Ігор ЛІКАРЧУК вже заявив, що він позиватиметься з двох приводів: по-перше, на незаконну процедуру цього звільнення і, по-друге, за образу професійної гідності. Очевидно, що все це буде зрозуміло у суді, коли будуть розглядати цю справу", - пояснила вона.

Г.СОЛОДКА повідомила, що зараз І.ЛІКАРЧУК перебуває у лікарні. "Стан його здоров`я не зовсім задовільний. У нього високий тиск, і мабуть, якісь проблеми із серцям. Він зараз знаходиться у лікарні під наглядом лікарів", - уточнила вона.

За її словами, інформацію про своє звільнення І.ЛІКАРЧУК та всі співробітники центру дізналися зі ЗМІ. "Людина була на роботі 6 січня, а постанова про звільнення - від 5 січня. Тобто, він підписує накази, він керує центром, а він уже звільнений", - уточнила Г.СОЛОДКА і повідомила, що після цих подій вона також написала заяву про звільнення.

"Я думаю, що звільнення ЛІКАРЧУКА є спробою взяти під контроль те, що робить Український центр, і втрутитися у визначення результатів тестування, тому що була пропозиція пана СУЛІМИ (заступник міністра освіти Євген СУЛІМА - УНІАН), щоб ми погоджували зміст тестів з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти. А це є неприпустимим, оскільки це може призвести до розголошення змісту тестів", - вважає Г.СОЛОДКА.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня на урядовому порталі були оприлюднені постанови Кабінету міністрів № 5 і №6 від 5 січня про звільнення І.ЛІКАРЧУКА з посади директора Українського центру оцінювання якості освіти та призначення на цю посаду Ірини ЗАЙЦЕВОЇ.

І.ЗАЙЦЕВА протягом двох днів суміщала посаду директора Українського центру оцінювання якості освіти з посадою заступника міністра освіти і науки, оскільки лише 7 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про її звільнення з Міносвіти.