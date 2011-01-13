ФРІ: Новий законопроект “Про вищу освіту” суперечить обіцянкам Януковича

Частина членів парламентського Комітету з питань науки і освіти збираються сьогодні похапцем рекомендувати Верховній Раді прийняття нового законопроекту “Про вищу освіту” (№ 7486-1) ще на цьому тижні. Про це УНІАН повідомили у Всеукраїнській молодіжній організації «Фундація регіональних ініціатив» (ФРІ). За інформацією молоді, законопроект суперечить передвиборчим обіцянкам Президента та усіх без виключення політичних партій парламенту.

Молодь наголошує, що законопроект № 7486-1 загрожує ще більш комерціалізувати освіту в Україні, та може призвести до звуження права громадян на освіту та принципу доступності освіти, що закріплені у Конституції.

У ФРІ зазначають, що законопроект № 7486-1 дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати розмір плати за навчання студентів-контрактників.

“Ця норма суперечить 22 та 53 статті Конституції, суперечить обіцянкам з передвиборчих програм “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії України щодо гарантій доступності освіти, а також обіцянці Президента Віктора Януковича про забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань “незалежно від… фінансових можливостей батьків”, – наголошують у Всеукраїнській молодіжній організації.

"Формулювання міністерського проекту загрожує збільшенням під час навчання плати з поправкою на індекс інфляції, а також на деякий нерегламентований ректорський “ікс”, – пояснюють в молодіжній організації. – Сьогодні ж чинний Закон “Про вищу освіту” гарантує, що протягом усього строку навчання розмір плати змінюватись не може. Досі ця гарантія неодноразово дозволяла студентам-контрактникам вигравати у суперечках з ректоратами, якщо ті намагались невиправдано збільшувати ціну за навчання.”

У Фундації регіональних ініціатив також зазначають, що законопроект № 7486-1 пропонує вилучити гарантію про прийняття на перший курс за безплатною формою навчання студентів дистанційної (заочної), вечірньої та екстернатної форм навчання. “Норма суперечить 22 та 53 статтям Конституції, суперечить передвиборчій обіцянці Партії регіонів про пропорцію бюджетних місць у ВНЗ, суперечить і передвиборчій обіцянці Віктора Януковича про законодавче збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах на 25%. Також це порушує вищезгадані обіцянки “Блоку Литвина” та Комуністичної Партії”, – переконані у ФРІ.

Решта небезпечних норм проекту, як стверджує молодь, загрожує повернути високий рівень хабарництва в школи та ВНЗ на стадії вступу абітурієнтів, а також ліквідувати один з здобутків чинного Закону № 1798-VI (“щодо питань студентського самоврядування”), прийняття якого роками добивались студентські та молодіжні організації, та інші норми, що суперечать передвиборчим обіцянкам, в тому числі, “Блоку Юлії Тимошенко” та Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”.

"Тож ми просимо членів Комітету не направляти законопроект № 7486-1 на перше читання без проведення комітетських слухань за участі, перш за все, студентських та молодіжних організацій," – каже голова «Фундації регіональних ініціатив» Євген Демченко, а також наголошує, що влада ще з 2008 року ігнорує вимоги молоді щодо різних редакцій зазначених норм з попередніх проектів Закону "Про вищу освіту".

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